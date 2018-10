Empfehlung - Beim SV Meppen ist der Sonntag (meistens) heilig

Nordhorn Wenn die Drittliga-Fußballer des SV Meppen nach einem Auswärtssieg zurückfahren, geht es im Mannschaftsbus manchmal so hoch her wie bei Hobbyklubs – bisweilen sogar noch heftiger, da die Rückfahrt in der bundesweiten 3. Liga bis zu elf Stunden dauern kann. „Da fährt unser Busfahrer gerne mal die Tankstellen an“, berichtete SVM-Spieler David Vrzogic bei einer Trainerschulung des ASC GW 49 in Kooperation mit dem NFV-Kreis Grafschaft Bentheim mit Meppens Co-Trainer Mario Neumann in Itterbeck. Für die Trainer des SVM sind die Partys nach einem Sieg in Ordnung – solange es im Rahmen bleibt: „Nach einem Heimsieg, wie etwa zuletzt gegen 1860, steht auch mal eine Kiste Bier in der Kabine. Das ist in Ordnung, das wollen wir uns erhalten“, betont Neumann vor rund 100 Trainern aus der ganzen Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-sv-meppen-ist-der-sonntag-meistens-heilig-261237.html