Empfehlung - Beim Integrationscup kommt es nicht nur auf Tore an

Nordhorn. Mehr als 200 Tore in 52 Spielen sahen die Zuschauer am Sonnabend beim Integrations-Cup für Menschen mit Behinderung, den die Jugendfußballabteilung des VfL Weiße Elf unter Federführung von Thomas und Gitta Hilberink bereits zum 16. Mal im Euregium und der Kreissporthalle ausgerichtet hatte. Bei der Siegerehrung konnte sich aber weder die Mannschaft mit den meisten Toren noch das Team mit den meisten Siegen über den größten Pokal freuen. „Bei uns geht es nicht um Ergebnisse. Der Integrations-Cup hat andere Ziele als ein 1:0“, erklärte Hilberink den Modus des Turniers, an dem 20 Mannschaften aus 13 Einrichtungen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden teilnahmen: „Bei uns steht die Integration ganz klar im Vordergrund.“ Und diese Vorgabe hat das Team von Stadskanaal SJS am besten umgesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-integrationscup-kommt-es-nicht-nur-auf-tore-an-229619.html