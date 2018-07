Empfehlung - Beim FC Twente sind noch viele Fragen offen

Enschede Einmal im Jahr lädt der niederländische Fußball-Klub FC Twente Enschede seine Fans im Rahmen der Saison-Vorbereitung zum „Open Dag“ in sein Stadion „Grolsch Veste“ ein. Am Sonntag ließen sich bei bestem Wetter wieder tausende Anhänger des Klubs nicht lange bitten und wollten zwischen Hüpfburgen, Verkaufsständen und der längsten gehäkelten Wimpelkette der Welt einen Blick auf die neue Mannschaft der „Tukkers“ werfen, die sich künftig in der 2. Liga behaupten muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-fc-twente-sind-noch-viele-fragen-offen-242696.html