Empfehlung - Beim FC Schüttorf 09 geht der Blick nach oben

Schüttorf Für den FC Schüttorf 09 beginnt am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den BV Essen (15 Uhr) eine englische Woche, die es in sich hat: Es folgen ein weiteres Heimspiel am Reformationstag gegen den Tabellendritten BV Cloppenburg und am darauffolgenden Sonntag die Aufgabe beim VfL Germania Leer, dem Zehnten der Rangliste, der in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren hat. „Das ist richtungsweisend für uns“, sagt Michael Schmidt mit Blick auf die drei Spiele binnen acht Tagen; der 09-Trainer würde von Tabellenplatz sechs aus gerne weiteren Boden gut machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-fc-schuettorf-09-geht-der-blick-nach-oben-325820.html