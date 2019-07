Empfehlung - Beim ersten Training geht‘s noch nicht in die Vollen

Schüttorf Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 sind am Dienstagabend in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Das Trainergespann Rainer Sobiech, Michael Schmidt und Eray Bayraktar konnte fast alle Spieler des 21-köpfigen Kaders beim Aufgalopp nach der Sommerpause begrüßen. Routinier Bayraktar ist neu im Trainerteam. Er soll künftig nicht nur als Spieler auf dem Platz führen, sondern auch das Duo Sobiech/Schmidt unterstützen. Beim ersten Training zogen die Verantwortlichen die Zügel noch nicht zu fest an, Sobiech kündigte aber für die zweite Einheit am Donnerstag und die folgenden Testspiele an: „Da geht‘s in die Vollen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-ersten-training-gehts-noch-nicht-in-die-vollen-305689.html