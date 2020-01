Empfehlung - Beim 8. JBW-Cup in Wietmarschen geht‘s erstmals richtig rund

Wietmarschen Zum 34. Mal richtet der SV Wietmarschen am Sonntag, 5. Januar, sein Hallenturnier aus; zum achten Mal kommen acht Fußballteams aus der Region zusammen, die in zwei Vierergruppen die Teilnehmer am Halbfinale unter sich ausmachen, um den JBW-Cup auszuspielen. Dabei dürfen sich Sportler und Zuschauer ab 14 Uhr in der Sporthalle Wietmarschen auf eine Neuerung freuen: Erstmals wird dort mit einer Rundumbande gespielt, die von den Spielern des Gastgebers nach Vereinsgaben in Eigenregie erstellt worden ist. Mehr Tore und höheres Tempo sollen die Folge sein. Bislang gab es nur seitlich der Tore eine Bande.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-8-jbw-cup-in-wietmarschen-gehts-erstmals-richtig-rund-337484.html