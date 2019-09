Empfehlung - Beim 1:1 bleibt Lohne gegen Feldspieler im Tor ohne Treffer

Lohne Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Landesliga-Fußballer von Union Lohne am Freitagabend im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Germania Leer ein 1:1 (1:1) erzielt, und doch war es für die Mannschaft von Trainer Andreas Hüsken eher eine „gefühlte Niederlage“. „Für uns ist der Punkt zu wenig“, sagte der Coach, „wir haben zwar besser gespielt als zuletzt, aber immer noch zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht.“ Colin Heins hatte die Lohner nach 19 Minuten verdient in Führung geschossen, nachdem er klasse auf ein gegnerisches Zuspiel spekuliert, sich den Ball erobert und schließlich auch den Torwart umspielt hatte. „Das hat er klasse gemacht“, lobte Hüsken. Noch in der ersten Halbzeit glichen die Ostfriesen aber aus, als Steffen Busemann bei seinem Angriff von drei Lohnern nicht entscheidend gestört wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-11-bleibt-lohne-gegen-feldspieler-im-tor-ohne-treffer-318543.html