Empfehlung - Bei Zuschlag für EM 2024: Lahm wird OK-Chef

dpaBerlin Der 34 Jahre alte Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014 habe dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Zusage für sein Engagement gegeben, berichtet das Fachmagazin in seiner Online-Ausgabe. Über die EM-Vergabe wird am 27. September im schweizerischen Nyon entschieden. Einziger Konkurrent ist die Türkei. Lahm werde auch nachträglich in das DFB-Präsidium einziehen. Über das große Projekt EM 2024 hinaus, solle der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft auch bei anderen Themen seine Sport-Kompetenz einbringen.(...)