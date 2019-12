Empfehlung - Bei Matthias Wagenfeld dreht sich alles um den Fußball

Nordhorn Wer Matthias Wagenfeld in der kalten Jahreszeit antreffen möchte, muss lediglich eines der vielen Hallenturniere im Grafschafter Fußball besuchen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der 48-jährige Nordhorner dort in einer seiner zahlreichen Funktionen zu finden sein wird. „Langweilig wird mir in den nächsten Wochen definitiv nicht“, schmunzelt Wagenfeld, der als Trainer, Schiedsrichter und als Kreisjugendobmann für den Bereich Spielbetrieb (diesen Posten teilt er sich mit Erik Vogel) ein strammes Programm vor der Brust hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bei-matthias-wagenfeld-dreht-sich-alles-um-den-fussball-334281.html