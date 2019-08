Empfehlung - Bei HSG-Comeback in der Bundesliga siegen die Ehemaligen

Nordhorn Zehn Jahre lagen zwischen Abschied und Rückkehr der HSG Nordhorn-Lingen in die Handball-Bundesliga. Dennoch standen beim Saisonstart am Donnerstagabend gegen den Bergischen HC zwei Akteure auf dem Platz, die damals schon dabei waren, als die Grafschafter sich mit einem 32:30-Sieg gegen HBW Balingen-Weilstetten Richtung 2. Liga verabschiedeten, weil sie wegen wirtschaftlicher Verfehlungen zum Zwangsabstieg verdonnert worden waren. Pavel Mickal war seinerzeit dabei, erzielte ein Tor und glänzte nun beim HSG-Comeback in der Eliteliga mit sieben Treffern als erfolgreichster Werfer des Aufsteigers; doch der 35 Jahre alte Linksaußen konnte die 21:26 (12:13)-Niederlage gegen den BHC auch nicht verhindern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bei-hsg-comeback-in-der-bundesliga-siegen-die-ehemaligen-314750.html