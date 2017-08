Empfehlung - Bei der RSG geht es auch um die Kreistitel

Schüttorf. Eine feste Größe im Terminkalender der Pferdesportler ist das große Reit- und Springturnier auf der Anlage der Reitsportgemeinschaft (RSG) Schüttorf. In diesem Jahr stehen am kommenden Wochenende „nur“ drei Tage für diese Veranstaltung auf dem Programm. Die gut besetzten Starterfelder dokumentieren den hohen Stellenwert dieses Events bei den Reitern. Das Turnier beginnt am Freitag mit den Springpferdeprüfungen. Die Turniertage enden am Sonntagnachmittag mit dem Mannschaftsspringen der Klasse L und der großen Meisterehrung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bei-der-rsg-geht-es-auch-um-die-kreistitel-204657.html