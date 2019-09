Empfehlung - Bei der HSG dürfen zwei Spieler meistens nur zuschauen

Nordhorn Seit zwei Jahren dürfen Vereine in der Handball-Bundesliga in einem Punktspiel bis zu 16 Akteure einsetzen. Immerhin, denn vor dieser von der HBL-Mitgliederversammlung beschlossenen Aufstockung waren es nur 14 Handballer – und doch müssen Woche für Woche bei nahezu allen Mannschaften auch einige Spieler neben der Bank Platz nehmen. Bei der HSG Nordhorn-Lingen waren zuletzt immer 18 Spieler einsatzbereit. Und so musste unter anderem Nicky Verjans in den ersten vier Punktspielen in ziviler Kleidung zuschauen, ehe er zuletzt in Wetzlar für Alec Smit in den 16er-Kader rückte. „Das hatte gar nichts mit Alec oder seiner bisherigen Leistung zu tun, Alec hat seine Sache bislang gut gemacht“, betont Trainer Geir Sveinsson, „aber auch Nicky braucht Wettkampfpraxis. Er hat lange nicht gespielt.“ Vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, Euregium) steht der Isländer wieder vor der undankbaren Aufgabe, von insgesamt sechs Außenspielern im Kader zwei Streichkandidaten auszuwählen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bei-der-hsg-koennen-zwei-spieler-meistens-nur-zuschauen-319744.html