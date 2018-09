Empfehlung - Bei den US Open wird es ernst: Achtelfinale beginnt

dpaNew York Die Titelverteidiger Rafael Nadal und Sloane Stephens sind am ersten Achtelfinal-Tag der US Open gefordert, in Serena Williams und Juan Martin del Potro treten heute zwei weitere ehemalige Champions von New York an.