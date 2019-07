Empfehlung - Bei den SCU-Volleyballerinnen geht es sofort in die Vollen

Emlichheim Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim sind in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen – und kamen gleich mächtig ins Schwitzen. Und das nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen. Denn Alicia Nelson, die zusammen mit Mirko Reich das neue Co-Trainer-Duo beim Zweitligisten bildet, ging in Sachen Fitness und Athletik direkt in die Vollen. Nach einer ersten Laufeinheit standen verschiedene Kraft- und Koordinationszirkel auf dem Programm. Ebenfalls unter freiem Himmel, aber immerhin im Schatten der Vechtetalhalle, die wegen Renovierungsarbeiten noch für den Trainingsbetrieb gesperrt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bei-den-scu-volleyballerinnen-geht-es-sofort-in-die-vollen-309442.html