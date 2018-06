Empfehlung - Bedynska ist Junioren-Landesmeisterin im Springreiten

Cloppenburg Das große Stelldichein der Pferdesportler im Pferdesportverband Weser-Ems findet alljährlich auf der idyllischen Anlage des RFV Cloppenburg in den Bührener Tannen statt. Bei den Landesmeisterschaften am Ortsrand von Cloppenburg setzten sich am Wochenende gleich vier Reiterinnen und Reiter aus dem Kreisreiterverband Grafschaft Bentheim ganz besonders in Szene – allen voran Wiktoria Bedynska vom RFV Isterberg. Der 17 Jahre alten Polin gelangen zwei ausgezeichnete Ritte mit ihrem Pferd „Clarense S“. Sie siegte im Springen der Klasse M** und mit dem vierten Platz im S*-Springen mit Stechen stand die Obergrafschafterin als neue Landesmeisterin der Junioren fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bedynska-ist-junioren-landesmeisterin-im-springreiten-240863.html