Nanjing/München Die Schüttorfer Familie John hat im Volleyball schon viel erlebt. Die vergangene Woche hat die bisherigen Erfolge und Erfahrungen aber noch getoppt: Mit Dan und Filip John standen gleich beide Söhne in einem Weltmeisterschafts-Endspiel. Der 20-jährige Dan holte bei der Studenten-WM in München zusammen mit Eric Stadie den Titel, der vier Jahre jüngere Filip zog mit Lukas Pfretzschner in Nanjing (China) sensationell ins Endspiel der U19-WW ein und verpasste den Titel nur hauchdünn. „Die Woche war wirklich Wahnsinn. Mit beiden Medaillen haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Mutter Erika Johnova, die wie ihr Mann Karel selbst auf hohem Niveau Volleyball gespielt hat. Die Eltern wollten auf dem Weg in den Urlaub nach Tschechien eigentlich nur einen Zwischenstopp in München einlegen. Nach dem überraschenden Siegeszug von John/Stadie wurde daraus allerdings fast eine komplette Woche. „Wir haben unseren Hotelaufenthalt zweimal verlängert“, berichtet Erika Johnova. Im Olympiapark verfolgten die Eltern parallel die Spiele ihrer Söhne: Vor Ort und im rund 8500 Kilometer entfernten Nanjing per Live-Ticker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beachvolleyball-familie-john-ist-voll-im-wm-modus-243318.html