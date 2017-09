Empfehlung - Beach-EM: Schüttorfer Dan John verpasst Achtelfinale knapp

Vulcano . An Position fünf gesetzt, kam für das deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Dan John/Robin Sowa das Aus bei der U20-Europameisterschaft auf der italienischen Insel Vulcano nördlich von Sizilien früher als erwartet: Das Duo des FC Schüttorf 09 und VC Bitterfeld verlor das K.o.-Spiel der Zwischenrunde gegen die ebenfalls hoch eingeschätzten Norweger Thelle/Ruud knapp in drei Sätzen (12:21, 21:16, 10:15). Diese Niederlage war auch deshalb ärgerlich, weil den Deutschen der Start in den Tiebreak völlig misslang und sie sich so schon früh die Chance auf den Achtelfinal-Einzug verbauten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beach-em-schuettorfer-dan-john-verpasst-achtelfinale-knapp-207222.html