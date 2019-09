Empfehlung - BCN-Kanuten paddeln 70 Kilometer auf der Weser

Minden An der Weserberglandrallye in Minden haben sich neben mehreren Hundert weiteren Teilnehmern auch einige Kanuten des BC Nordhorn beteiligt. Die Weserberglandrallye ist eine der größten Veranstaltungen für Kanu-Breitensportler und wurde am vergangenen Wochenende bereits zum 37. Mal ausgetragen. Veranstalter sind die Landeskanuverbände Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, örtliche Organisator sind der Kanu-Klub Minden und dem Rintelner KC.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bcn-kanuten-paddeln-70-kilometer-auf-der-weser-317845.html