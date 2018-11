Empfehlung - Bayers eindrucksvolle Antwort auf die Trainerdiskussion

dpaMönchengladbach Da hatte selbst Rudi Völler keinen Grund mehr zu granteln. „Ja, was soll ich sagen. Elf Tore in drei Tagen - wir haben eine tolle Truppe und große Moral“, befand der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen nach dem 5:0 (2:0)-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach und dem Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Drei Tage nach dem 6:2-Erfolg bei Werder Bremen hat sich Bayer Leverkusen mit der nächsten Tore-Show aus der Krise gespielt und tritt dabei auf, als habe es nie Probleme gegeben. „Ich habe immer gesagt, Selbstvertrauen und Leichtigkeit holt man sich durch gute Ergebnisse“, meinte Herrlich, der wenige Tage zuvor in der Öffentlichkeit noch angezählt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bayers-eindrucksvolle-antwort-auf-die-trainerdiskussion-263913.html