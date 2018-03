Bayerns Meisterparty in Leipzig verschoben - BVB unter Druck

Der Schampus bleibt noch im Kühlschrank. Aber auch ohne Bayern-Party in Leipzig hat es der Bundesliga-Sonntag in sich. Dortmund muss sich nach der Enttäuschung in Salzburg rehabilitieren. Köln will im Rhein-Derby den letzten Platz loswerden.