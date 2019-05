Bayern-Torwart Neuer skeptisch für Einsatz im Meister-Finale

Erst Staatsmedaille, dann Meisterschale - so sieht der Ehrungsplan von Manuel Neuer für die finale Bundesligawoche aus. Für sein großes Herz für Kinder wird der Nationaltorhüter in München ausgezeichnet. An Bayerns Titelgewinn glaubt er fest, sein Comeback lässt er offen.