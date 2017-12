Empfehlung - Bayern München gegen BVB: Final-Spektakel und Robben-Tore

dpaMünchen. Dieses reizvolle Duell fasziniert ganz besonders, vor allem in einem K.o.-Spiel. In der siebten Saison in Serie stehen sich heute um 20.45 Uhr Rekordpokalsieger FC Bayern und Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegenüber. Diesmal im Achtelfinale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bayern-muenchen-gegen-bvb-final-spektakel-und-robben-tore-218913.html