Bayern München erreicht Halbfinale gegen FC Sevilla

dpaMünchen. Beim Einzug in das elfte Halbfinale in Europas Fußball-Königsklasse reichte den Münchnern im zähen Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla ein hart erarbeitetes 0:0. Eine Woche nach dem 2:1 in Spanien tat sich das Starensemble von Trainer Jupp Heynckes vor 70 000 Zuschauern in der heimischen Arena unerwartet schwer gegen den mehrmaligen Europa-League-Sieger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bayern-muenchen-erreicht-halbfinale-gegen-fc-sevilla-232218.html