Bayern-Meistertrainer Kovac: „Wir haben Großes geleistet“

Niko Kovac blickt auf ein „Auf und Ab“ in seiner ersten Saison als Trainer des FC Bayern zurück. Der Dank nach dem Meistertitel geht an Mannschaft und Fans. Die Gespräche mit den Bossen lassen ihn positiv in die Zukunft blicken. Der 47-Jährige wiederholt einen Wunsch.