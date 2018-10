Bayern in Athen: Tabelle „korrigieren“ - Kovac: A-Note zählt

Nach dem Sieg in Wolfsburg will der FC Bayern in der Champions League etwas „korrigieren“. Ein klarer Erfolg bei AEK Athen könnte die Münchner an die Tabellenspitze bringen. Franck Ribéry fehlt, eine Alternative kann die Position ebenfalls „überragend ausfüllen“.