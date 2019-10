Empfehlung - Bayern-Frauen nach Sieg auf Kurs Königsklassen-Viertelfinale

dpaSchymkent Zwar muss die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer in zwei Wochen zu Hause erst noch das Rückspiel bestreiten, doch nach dem 5:0 (3:0)-Sieg bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan sind die Aussichten blendend. Jovana Damnjanović (23. Minute) und Lina Magull per Doppelpack (29./38.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Emily Gielnik (73.) und Nicole Rolser (80.) schraubten das Resultat in die Höhe. Das Achtelfinal-Rückspiel findet am 30. Oktober (19.00 Uhr) am Campus des FC Bayern statt.(...)