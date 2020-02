/ Lesedauer: ca. 2min Bauchlandung: FC 09 bleibt auch gegen Moers ohne Punkt

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer zeigten vor mehr als 400 Zuschauern in der Vechtehalle eine gute Leistung, verloren aber auch das zweite Spiel des Wochenendes in vier Sätzen. In einem hitzigen Duell verteilten die Schiedsrichter zwei Strafen.