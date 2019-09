Empfehlung - Basketball: „Lions“ siegen nach Aufstieg auch in Kreisliga

Nordhorn Nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga sind die Basketballer des VfL Weiße Elf mit einem deutlichen Sieg in die neue Saison gestartet: Sie gewannen das Heimspiel gegen den TSV Quakenbrück IV souverän mit 91:45 (48:21) – und hoffen auf den nächsten Aufstieg. Am Sonntag sind sie beim VfR Voxtrup III zu Gast, das nächste Heimspiel steht planmäßig erst am 23. November in der Sporthalle der Ludwig-Povel-Schule gegen den MTV Lingen an. Weitere Gegner sind der TC Bad Rothenfelde II, der TV Meppen, der VfL Löningen II, BBC Osnabrück III und TuS Bad Essen II.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/basketball-lions-siegen-nach-aufstieg-auch-in-kreisliga-319663.html