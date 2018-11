Empfehlung - Bartzman: Hesepes Retter in der Not

Nordhorn Die Kreisliga-Fußballer des Heseper SV pfeifen aus dem letzten Loch: Trainer Michael Glöckner quält die Personalnot. Und gerade vor dem so wichtigen letzten Spiel des Jahres am Sonntag gegen den Stadtrivalen Vorwärts Nordhorn II hat er Mühe, überhaupt elf Mann aufbieten zu können. Da müssen mit Christian Algaier und Rouven Buscher, der inzwischen schon auf die 50 zugeht, sogar zwei Alte Herren in die erste Mannschaft gebeten werden. Und dann fällt beim Tabellenvorletzten auch noch Torwart Nico Leutenantsmeyer aus – zu allem Überfluss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bartzman-hesepes-retter-in-der-not-268152.html