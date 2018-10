Empfehlung - Bart Ravensbergen rettet den Sieg

Lingen Mitspieler, Trainer und Fans wussten, dass es nur einen gab, den sie für diesen Sieg zu feiern hatten: Bart Ravensbergen. Der niederländische Nationaltorhüter war in der dramatischen Schlussphase eines ansonsten zähen Handballspiels der Matchwinner für die HSG Nordhorn-Lingen. Hatte der 25-Jährige bereits beim Stand von 22:22 (58.) mit einem gehaltenen Siebenmeter dafür gesorgt, dass die Gastgeber am Freitagabend in der Emsland-Arena noch einmal auf den Sieg hoffen durften, vollbrachte er in allerletzter Sekunde eine noch unglaublichere Glanztat: Er wehrte aus ganz kurzer Entfernung den Wurf des völlig frei vor ihm auftauchenden Julius Dierberg ab und sicherte seinem Team somit den 23:22 (11:12)-Sieg gegen den weiter sieglosen Tabellenletzten aus Dresden, der sich lange Zeit sehr, sehr erfolgreich gegen die achte Saisonniederlage gewehrt hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bart-ravensbergen-rettet-den-sieg-261711.html