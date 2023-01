© IMAGO/PanoramiC

An Triumph-Posen hat man sich bei Bart Ravensbergen zuletzt gewöhnt: Der Torhüter war schon in den letzten Zweitligaspielen mit der HSG in Glanzform und überzeugt bei der WM als starker Rückhalt der Niederländer. Foto: Imago Images / Panoramic