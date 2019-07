Empfehlung - Barcelona feiert Griezmann-Wechsel

dpaBarcelona „Ahora sí!“ (Jetzt ja!) titelte die clubnahe Zeitung „Sport“ in großen Lettern neben einem Bild Griezmanns im Trikot der Azulgrana. „Griezmann endlich verpflichtet!“, jubelte das ebenfalls in Barcelona ansässige Blatt „Mundo Deportivo“. Der Club postete ein Video, in dem der 28-Jährige sagt: „Am Ende vereinen sich unsere Wege. Ich werde das Trikot von Barça mit allem Engagement verteidigen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/barcelona-feiert-griezmann-wechsel-307557.html