Badminton-Talente nutzen in Neuenhaus ihren Heimvorteil

Neuenhaus Aus Anlass des 650-jährigen Jubiläums der Stadt Neuenhaus hat der SV Veldhausen 07 die Badminton-Landesmeisterschaft der U17 und U19 ausgerichtet – und die Talente aus dem Kreisgebiet nutzten in der Boussy-Halle den Heimvorteil. So zogen mehrere Grafschafter in die Endspiele ein. Im Mixed-Finale der U19 kamen sogar drei der vier Beteiligten aus dem Landkreis: Lokalmatadorin Stina Vrielmann vom TuS Neuenhaus setzte sich mit Stammpartner Alexander Schlegel (Leer) ungefährdet gegen Marie Frese und Gianluca Schulte (SV Veldhausen 07/FC Schüttorf 09) durch, die immerhin Silber gewannen.