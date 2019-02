Empfehlung - Badminton: SV Veldhausen 07 verhindert den Abstieg

Hannover Die Badmintonmannschaft des SV Veldhausen 07 spielt auch in der nächsten Saison in der Niedersachsen/Bremen-Liga. Dank eines 4:4-Unentschiedens am letzten Spieltag in Laatzen gegen den Tabellennachbarn TV Metjendorf beenden die Niedergrafschafter die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz – punktgleich mit Metjendorf, allerdings mit dem leicht besseren Matchverhältnis. „Damit kann uns nichts mehr passieren, auch wenn es tatsächlich drei Absteiger geben sollte“, sagte Kira Veldmann, die am Sonntag sowohl im Duell gegen Metjendorf als auch bei der anschließenden 3:5-Niederlage gegen den Vizemeister VfL Grasdorf im Einzel und Doppel ungeschlagen blieb.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-sv-veldhausen-07-verhindert-den-abstieg-282577.html