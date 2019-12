Empfehlung - Badminton: SV Veldhausen 07 rutscht auf letzten Platz ab

Brietlingen Es läuft in dieser Saison einfach nicht rund für die Badminton-Mannschaft des SV Veldhausen 07 in der Niedersachsen-Bremen-Liga: Die Niedergrafschafter verloren am Sonntag das Kellerduell bei der SG Brietlingen/Adendorf mit 3:5 und rutschten damit auf den letzten Tabellenplatz ab. In der zweiten Begegnung des Tages unterlagen die Niedergrafschafter auch dem BV Gifhorn II mit 2:4 – und hatten dabei gleich in mehreren Matches in den entscheidenden Momenten Pech. „Vier Partien wurden im dritten Satz entschieden, und alle vier haben wir verloren“, ärgerte sich Philipp Deters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-sv-veldhausen-07-rutscht-auf-letzten-platz-ab-335112.html