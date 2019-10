Empfehlung - Badminton: SV Veldhausen 07 holt daheim nur einen Punkt

Veldhausen Nichts Neues für die Badminton-Mannschaft des SV Veldhausen 07 gegen den VfL Grasdorf: Wie schon in den beiden Duellen der vergangenen Saison unterlagen die Veldhauser der Spitzenmannschaft der Niedersachsen-Bremen-Liga mit 3:5 – und wieder wäre mehr drin gewesen. „Wir waren nicht weit entfernt vom Punktgewinn“, sagte Thomas Harsman und dachte da zum Beispiel an seine ärgerliche Drei-Satz-Niederlage im Doppel mit Philipp Deters. Die zweite Partie der Veldhauser, die am Sonntag schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Heimrecht genossen, endete 4:4 unentschieden gegen das punktgleiche Ligaschlusslicht Hannover 96 und stimmte die Gastgeber ebenfalls nicht vollends zufrieden. Mit drei Punkten verharrt der SV Veldhausen auf dem vorletzten Tabellenplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-sv-veldhausen-07-holt-daheim-nur-einen-punkt-325187.html