Neuenhaus Sie haben es schon vorher gewusst und die Erwartung wurde am ersten Spieltag bereits bestätigt: Das Badminton-Team des SV Veldhausen 07 steht in der Niedersachsen-Bremen-Liga vor einer schwierigen Saison. „Die ersten Spiele waren ein Vorgeschmack darauf. Wir hatten in beiden Partien keine Siegchance", sagte Thomas Harsman nach den beiden 2:6-Niederlagen in eigener Halle gegen den TV Metjendorf und die Zweitvertretung der SG Peine.