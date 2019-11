Empfehlung - Badminton: Marie Frese ist norddeutsche Meisterin

Elmshorn Bei der norddeutschen Meisterschaft des Badminton-Nachwuchses in den Altersklassen U13 bis U19 am vergangenen Wochenende waren auch Grafschafter Talente ganz vorne dabei. Während die Neuenhauserin Stina Vrielmann in der Altersklasse U19 dreimal das Podest erreichte, sicherte sich Marie Frese vom SV Veldhausen im Doppel U17 den norddeutschen Titel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-marie-frese-ist-norddeutsche-meisterin-327053.html