Empfehlung - Badminton: Marie Frese gewinnt gleich zwei Landestitel

Burgdorf Erfolgreich schnitten die Grafschafter Badminton-Talente bei der Landesmeisterschaft der Jugend in den Altersklassen U17 und U19 in Hannover-Burgdorf ab. Marie Frese vom SV Veldhausen 07 wurde zweifache U17-Landesmeisterin, die Neuenhauserin Stina Vrielmann zog in der höheren Altersklasse U19 in zwei Endspiele ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-marie-frese-gewinnt-gleich-zwei-landestitel-249219.html