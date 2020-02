Empfehlung - Badminton-Jugendturnier: Gold im Doppel für Stina Vrielmann

Liebenau Beim ersten überregionalen Badmintonturnier des neuen Jahres im Jugendbereich der Altersklasse U17/U19 feierte Stina Vrielmann (TuS Neuenhaus) ihren ersten großen Erfolg in der Doppel-Konkurrenz. Bei dieser DBV-B-Rangliste im niedersächsischen Liebenau (bei Nienburg/Weser) traten auch Marie Frese vom SV Veldhausen sowie der Schüttorfer Gianluca Schulte in einem Teilnehmerfeld von knapp 160 Badminton-Talenten aus 12 Bundesländern um die Podestplätze an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-jugendturnier-gold-im-doppel-fuer-stina-vrielmann--344088.html