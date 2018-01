Empfehlung - Badminton: Duo an der Tabellenspitze im Gleichschritt

fh Hemmingen. Das Spitzenduo in der Niedersachsen-Bremen-Liga marschiert zwei Spieltage vor Saisonende weiter im Gleichschritt. Mit jeweils zwei Siegen am vergangenen Wochenende bleibt das Tabellenbild unverändert. Das Badminton-Team des SV Veldhausen 07 sitzt mit 22:2 Punkten dem Spitzenreiter SV Harkenbleck (25:1), der ein Spiel mehr ausgetragen hat, weiter im Nacken. Während Harkenbleck den Heimspieltag in Hemmingen zu souveränen Erfolgen gegen den TV Metjendorf II (7:1) und den TuS Hilter (8:0) nutzte, hielt sich Veldhausen gegen den VfL Grasdorf (5:3) und Polizei SV Bremen II (7:1) schadlos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/badminton-duo-an-der-tabellenspitze-im-gleichschritt-222093.html