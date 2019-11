Empfehlung - Bad Laers Co-Trainer hat im Mai noch für SCU spioniert

Emlichheim Bezirksduell in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen: Der SC Union Emlichheim erwartet am Sonntag (16 Uhr) in der Vechtetalhalle den SV Bad Laer. „Ein tolles Duell. Die Spielerinnen kennen sich bestens, allein schon aus vielen Begegnungen bei Jugendmeisterschaften“, freut sich SCU-Trainer Pascall Reiß. Natürlich ist die sportliche Rivalität zwischen den beiden Volleyball-Hochburgen der Region Weser-Ems groß, insgesamt aber gibt es ein fast freundschaftliches Verhältnis. Abzulesen an Bad Laers Co-Trainer Frank Hörster.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bad-laers-co-trainer-hat-im-mai-noch-fuer-scu-spioniert-329542.html