Empfehlung - Bad Bentheim IV und Bookholt knacken bereits 100-Tore-Marke

Nordhorn/Bad Bentheim Fröhliches Wettschießen in der 4. Kreisklasse: Am Sonntag – und damit noch vor der Winterpause – haben in der A-Staffel gleich zwei Mannschaften bereits die 100-Tore-Marke geknackt: Beim 12:0-Sieg des neuen Tabellenführers SV Bad Bentheim IV bei Alemannia Nordhorn II erzielte Carl Temme nach einer halben Stunde das zwischenzeitliche 4:0 und besorgte damit den 100. Saisontreffer für die Obergrafschafter. Kurz danach erreichte Konkurrent Blau-Weiß Bookholt diese Marke: Christian Kramer hatte beim dramatischen 4:4 (1:0) im Spitzenspiel beim FC Blanke in der 68. Minute das 3:1 erzielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bad-bentheim-iv-und-bookholt-knacken-bereits-100-tore-marke-327329.html