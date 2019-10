Empfehlung - Bach vertraut in Sachen Russland-Doping auf die WADA

dpaStuttgart „Das Prozedere liegt in den den Händen der WADA und des CAS, weil sich die Regularien seit den Winterspielen in Pyeongchang geändert haben. Ich kenne die Details nicht genau. Wir vertrauen der WADA, es liegt in ihren Händen“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees bei den Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart. Nach jahrelangen Dopingvorwürfen hatte das IOC Russland Ende Juli für die Sommerspiele 2020 eingeladen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bach-vertraut-in-sachen-russland-doping-auf-die-wada-323665.html