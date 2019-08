Empfehlung - B- und C-Jugend: Grafschafter Doppelpack in der Landesliga

Schüttorf/Bad Bentheim Die B-Jugend der JSG Obergrafschaft will in der am Wochenende beginnenden Fußball-Landesliga an die starke Vorsaison anknüpfen. Da beendeten die Obergrafschafter, die noch als SV Bad Bentheim firmierten, die Spielzeit hinter den Topteams aus Emden, Oldenburg und Spelle auf Platz vier. „Diese Leistung wollen wir bestätigen“, sagt Trainer Tim Wendelmann, der weiter mit Simon Kotte das Trainergespann bildet. Unterstützt wird das Duo von Fabian Wilmsmeyer als Torwarttrainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/b-und-c-jugend-grafschafter-doppelpack-in-der-landesliga-313127.html