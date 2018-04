Empfehlung - B-Jugend des SV Vorwärts steht im Bezirkspokal-Finale

gn Stenum. Die B-Jugendfußballer des SV Vorwärts Nordhorn stehen im Endspiel des Bezirkspokals. Am Montagabend siegte der Nordhorner Landesligist in einem spannenden Halbfinale beim Bezirksligisten VfL Stenum mit 4:3 (2:0) und machte damit den Finaleinzug perfekt. Im Endspiel müssen die Vorwärts-Junioren am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), um 14 Uhr bei einem weiteren Bezirksligisten antreten: Die JSG Großefehn aus dem Landkreis Aurich hatte bereits Ende März in ersten Halbfinale mit einem 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen die SG Emstek/Höltinghausen das Endspielticket gelöst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/b-jugend-des-sv-vorwaerts-steht-im-bezirkspokal-finale-232870.html