Avdyl Kurpali trifft spät beim 1:0-Sieg des VfL Weiße Elf

gn Nordhorn. Nur bedingt zufrieden war Thomas kleine Lögte, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Weiße Elf, am Freitagabend nach dem Heimspiel gegen den FC Schapen. „Am Ende zählen aber die drei Punkte“, sagte er nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht. Das Tor für die personell geschwächten Gastgeber erzielte Avdyl Kurpali fünf Minuten vor dem Abpfiff mit einem Schuss aus zehn Metern. „Verdient ist der Sieg auf jeden Fall, da wir zuvor mehrere gute Chancen ausgelassen haben“, resümierte kleine Lögte. Die besten Möglichkeiten vergaben Hendrik Deelen (50.) und Spielertrainer Dennis Brode (74.), die jeweils aus kurzer Distanz verzogen. Zudem setzte Mirkan Dönmez kurz nach dem Pausenpfiff einen Schuss ans Außennetz. Schapen hatte kaum Strafraumszenen, hielt aber 90 Minuten engagiert dagegen. „Das hatten wir aber auch so erwartet“, meinte kleine Lögte, der in den kommenden Wochen wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung haben wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/avdyl-kurpali-trifft-spaet-beim-10-sieg-des-vfl-weisse-elf-232467.html