Australian Open: Grönefeld/Farah stehen im Viertelfinale

In der Mixed-Konkurrenz von Melbourne besiegten Anna-Lena Grönefeld und Robert Farah am Dienstagmorgen (deutscher Zeit) das Wildcard-Duo Stosur/Paes in drei Sätzen. Der dritte Matchball brachte nach rund anderthalb Stunden die Entscheidung.