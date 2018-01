Empfehlung - Australian Open: Grönefeld/Atawo meistern die Auftaktrunde

Melbourne . Nach 84 Minuten war die erste Hürde genommen: Tennisprofi Anna-Lena Grönefeld und Doppel-Partnerin Raquel Atawo haben bei den Australian Open ihr Auftaktspiel am Ende souverän gewonnen. Das in Melbourne an Position zwölf gesetzte Duo besiegte am frühen Mittwochmorgen (deutscher Zeit) die beiden ungesetzten Australierinnen Astra Sharma und Belinda Woolcock mit 7:6 und 6:3. Im Tiebreak des ersten Satzes hatte sich das deutsch-amerikanische Duo auf Court 19 des Melbourne-Parks mit 7:2 durchgesetzt. In der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers treffen Grönefeld und Atawo entweder auf Monique Adamczak und Storm Sanders (Australien) oder auf Eri Hozumi und Miyu Kato aus Japan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/australian-open-groenefeldatawo-meistern-die-auftaktrunde-222077.html