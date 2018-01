Empfehlung - Australian Open: Alexander Zverev mit erfolgreichem Auftakt

dpaMelbourne. Gojowczyk setzte sich gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan ebenfalls in drei Sätzen 6:3, 6:3, 6:1 durch. Als dritter von anfangs zehn deutschen Herren erreichte Maximilian Marterer in Melbourne die zweite Runde. Der 22 Jahre alte Nürnberger entschied ein deutsches Duell mit Cedrik-Marcel Stebe mit 6:0, 6:3, 6:4 für sich. Für Marterer war es der erste Sieg bei einem Profi-Turnier. Er bekommt es nun am Donnerstag mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/australian-open-alexander-zverev-mit-erfolgreichem-auftakt-221938.html